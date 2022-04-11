Манипуляция или вынужденная мера: сегодня РФ приостановила поставки газа в Европу

Россия приостановила транзит газа в европейские хабы из-за необходимости технического обслуживания действующего газопровода Северный поток. Сроки обслуживания с 13 по 23 июля.
Об этом сообщает компания-оператор газопровода Nord Stream AG.
Так, на газопроводе будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода.
"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на прошлой неделе на ремонт остановили газопровод Ямал-Европа. При этом Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности ГТС Украины.
В Нафтогазе действия Газпрома объясняют тем, что компания шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы запустить в эксплуатацию газопровод Северный поток-2.
Так, на газопроводе будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода.
"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на прошлой неделе на ремонт остановили газопровод Ямал-Европа. При этом Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности ГТС Украины.
В Нафтогазе действия Газпрома объясняют тем, что компания шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы запустить в эксплуатацию газопровод Северный поток-2.
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