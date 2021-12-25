Мали отрицает размещение российских наемников

14:46 25 Декабрь Киев, Украина

Правительство Мали «официально опровергает безосновательные обвинения Запада в развертывании элементов частной охранной компании Вагнера на территории Мали», - говорится в заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу.



Правительство Мали «требует, чтобы доказательства были представлены ему из независимых источников» и заявило, что «российские инструкторы» находились в Мали в рамках укрепления оперативного потенциала национальных сил обороны и безопасности.



Напомним, 23 декабря 15 западных держав выразили недовольство тем, что российские наемники, работающие на российскую частную военизированную группировку Вагнера, начали дислокацию на территории Мали, обвинив Москву в обеспечении материальной поддержки боевиков.



Страны, участвующие в борьбе с повстанцами джихадистов в Мали, включая Канаду, Германию, Францию и Великобританию, заявили, что они «решительно осуждают размещение наемных войск на территории Мали».

«Нам известно об участии правительства Российской Федерации в оказании материальной поддержки развертыванию группы Вагнера в Мали, и мы призываем Россию вернуться к ответственному и конструктивному поведению в регионе», - заявили они.



Это было одно из первых официальных заявлений западных столиц. До этого звучали только предупреждения в отношении правительствуа Бамако о незаконности нахождения российских боевиков на территории страны.