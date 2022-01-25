Мальдивы: неизвестные совершили покушение на экс-президента

20:47 07 Май Киев, Украина

На экс-президента Мальдив, а ныне спикера парламента Мохамеда Нашида совершено покушение, его пытались взорвать возле собственного дома.

Об этом сообщает Al Jazeera.

/>Взрыв произошел в тот момент, когда Нашид выходил из своего дома в столице Мале. Взрывчатка была прикреплена к мотоциклу, который был припаркован возле автомобиля политика. Взрыв был слышен по всему городу.

В результате взрыва Нашид получил ранения и был доставлен в больницу, где перенес несколько операций. В пятницу днем в больнице заявили, что политик прошел "успешную заключительную, критическую, спасающую жизнь, процедуру". Кроме того, ранения получили и два его охранника.
"В течение последних 16 часов ему сделали спасительную операцию из-за травм головы, груди, живота и конечностей. Он остается в критическом состоянии в реанимации", — сообщили в больнице.
Комиссар полиции Мохамед Хамид сказал, что арестов не было, но власти пытаются установить личность четырех человек, которые были "замечены из-за подозрительного поведения на месте преступления". Правоохранители назвали происшествие "актом терроризма".