Мальдивы: неизвестные совершили покушение на экс-президента

На экс-президента Мальдив, а ныне спикера парламента Мохамеда Нашида совершено покушение, его пытались взорвать возле собственного дома.
Об этом сообщает Al Jazeera.
/>Взрыв произошел в тот момент, когда Нашид выходил из своего дома в столице Мале. Взрывчатка была прикреплена к мотоциклу, который был припаркован возле автомобиля политика. Взрыв был слышен по всему городу.
В результате взрыва Нашид получил ранения и был доставлен в больницу, где перенес несколько операций. В пятницу днем в больнице заявили, что политик прошел "успешную заключительную, критическую, спасающую жизнь, процедуру". Кроме того, ранения получили и два его охранника.
Комиссар полиции Мохамед Хамид сказал, что арестов не было, но власти пытаются установить личность четырех человек, которые были "замечены из-за подозрительного поведения на месте преступления". Правоохранители назвали происшествие "актом терроризма".
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