Малайзия: в метро Куала-Лумпура столкнулись два поезда

08:19 25 Май Киев, Украина

В малайзийском городе Куала-Лумпур столкнулись два поезда метро , в результате происшествия пострадали более 200 человек, из них 47 серьезно травмированы.

Об этом сообщает Alghadeer TV.



Инцидент произошел 24 мая, около 20:45 по местному времени (15:45 по Киеву). Два поезда легкорельсового метро столкнулись в подземном тоннеле недалеко от башен-близнецов Петронас.



Начальник районной полиции Мохамад Зайнал Абдулл заявил, что один поезд перевозил пассажиров, а второй был запущен в тестовом режиме и был пустым.



Известно, что 47 человек серьезно пострадали, а еще 166 получили незначительные травмы.