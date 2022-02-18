Малайзия: в метро Куала-Лумпура столкнулись два поезда

08:19 25 Май Киев, Украина

В малайзийском городе Куала-Лумпур столкнулись два поезда метро, в результате происшествия пострадали более 200 человек, из них 47 серьезно травмированы. 
 
Об этом сообщает Alghadeer TV.

Инцидент произошел 24 мая, около 20:45 по местному времени (15:45 по Киеву). Два поезда легкорельсового метро столкнулись в подземном тоннеле недалеко от башен-близнецов Петронас.

Начальник районной полиции Мохамад Зайнал Абдулл заявил, что один поезд перевозил пассажиров, а второй был запущен в тестовом режиме и был пустым.

Известно, что 47 человек серьезно пострадали, а еще 166 получили незначительные травмы.
"Мы все еще расследуем инцидент..., но мы подозреваем, что, возможно, произошло недопонимание со стороны центра управления поездами", - сказал Мохамад Зайнал.