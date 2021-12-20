Малайзия не готова принимать туристов

Малайзия заявила о том, что попасть в страну все желающие туристы не смогут. Разработана и внедряется методика открытия границ для определенных стран.
Власти Малайзии намерены впускать туристов по принципу "зеленых коридоров" с определенными направлениями, но не готовы к массовому прибытию иностранцев. Об этом заявила во вторник в парламенте министр туризма, искусств и культуры страны Нэнси Шукри.
Кроме того, министр подчеркнула, что речь должна идти о взаимных договоренностях. "Если мы открываем свои границы, то определенная страна должна разрешить въезд гражданам Малайзии", - указала Шукри.
Официальный представитель Минздрава Малайзии в понедельник заявил, что Куала-Лумпур пока не готов к приему иностранных туристов. Он пояснил, что вначале необходимо добиться прекращения передачи вируса непосредственно в стране. Между тем он подтвердил, что соответствующие консультации ведутся с коллегами из Австралии, Брунея, Новой Зеландии, Республики Корея, Сингапура и Японии.
Основные ограничения, введенные в стране из-за пандемии 18 марта, были отменены с 10 июня, в том числе был снят запрет на передвижение между городами и штатами, восстановлено воздушное сообщение. Одновременно власти начали постепенно открывать границы для отдельных категорий иностранцев, среди которых дети и супруги местных граждан, проживающие по иммиграционной программе "Малайзия - мой второй дом", дипломаты, а также имеющие постоянное разрешение на работу топ-менеджеры крупных компаний.
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