Макрон звонил Путину: о чем говорили

Главной темой разговора между главами Франции и России, стала ситуация в Беларуси, которая обострилась после выборов.
Об этом сообщает в среду, 12 августа, пресс-служба Кремля.
Об этом сообщает в среду, 12 августа, пресс-служба Кремля.
Макрон выразил надежду на решение спорных вопросов в Беларуси путем диалога. В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста и столкновения с сотрудниками силовых структур.
Также обсуждались различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. "В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении Кремля.
Двусторонняя повестка была затронута в контексте возможного визита президента Франции в Россию.
/>Путин и Макрон в разговоре затронули также ситуацию в Ливане. Макрон призвал Москву присоединиться к механизму оказания помощи пострадавшему от взрывов Бейруту.
Французский президент также отметил необходимость того, чтобы постоянные члены СБ ООН работали вместе для нормализации ситуации в интересах стабильности Ливана и всего региона.
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