Макрон звонил Путину: о чем говорили

19:41 12 Август Киев, Украина

Главной темой разговора между главами Франции и России, стала ситуация в Беларуси, которая обострилась после выборов.



Об этом сообщает в среду, 12 августа, пресс-служба Кремля.

Макрон выразил надежду на решение спорных вопросов в Беларуси путем диалога. В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста и столкновения с сотрудниками силовых структур.

"Президент Республики выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Беларуси и насилием, с которым столкнулись граждане во время выборов. Он подчеркнул необходимость найти в Беларуси путь к диалогу", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Также обсуждались различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. "В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении Кремля.

"Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условленно продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", - отмечает пресс-служба Кремля.

Двусторонняя повестка была затронута в контексте возможного визита президента Франции в Россию.



/>Путин и Макрон в разговоре затронули также ситуацию в Ливане. Макрон призвал Москву присоединиться к механизму оказания помощи пострадавшему от взрывов Бейруту.



Французский президент также отметил необходимость того, чтобы постоянные члены СБ ООН работали вместе для нормализации ситуации в интересах стабильности Ливана и всего региона.