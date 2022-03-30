Макрон заявил путину о невозможности оплаты российского газа в рублях

Эмманюэль Макрон вечером во вторник в девятый раз с начала российской «спецоперации» на Украине поговорил по телефону с Владимиром Путиным. В ходе разговора французский президент заявил, что Запад не сможет оплачивать российский газ в рублях.
«Франция против того, чтобы платить рублями», — приводит Reuters слова представителя Елисейского дворца.
В сообщении Кремля отмечается только, что президенты затронули «вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России».
Кремль также сообщает, что Путин и Макрон обсудили итоги очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле и гуманитарные вопросы.
Напомним, на прошлой неделе Путин предложил перевести расчеты за газ с Европой на рубль. Российская валюта на этой новости укрепилась, но этот эффект вряд ли будет долгосрочным.
«Франция против того, чтобы платить рублями», — приводит Reuters слова представителя Елисейского дворца.
В сообщении Кремля отмечается только, что президенты затронули «вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России».
Кремль также сообщает, что Путин и Макрон обсудили итоги очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле и гуманитарные вопросы.
Напомним, на прошлой неделе Путин предложил перевести расчеты за газ с Европой на рубль. Российская валюта на этой новости укрепилась, но этот эффект вряд ли будет долгосрочным.
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