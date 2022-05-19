Макрон заразился коронавирусом

Тест на Covid-19, который сдал президент Франции Эммануэль Макрон, показала положительный результат, об этом сообщили в Елисейском дворце в четверг, 17 декабря.
Диагноз поставили на основе теста RTPCR, проводимого при появлении первых симптомов.
В соответствии с действующими во Франции санитарными правилами, президент республики будет изолирован на семь дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно.
В соответствии с действующими во Франции санитарными правилами, президент республики будет изолирован на семь дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии