Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан в среду, 1 ноября, где провел встречу с президентом Касымом-Жомартом Токаевым в рамках первого этапа своего визита в страны Центральной Азии.
Эта информация была предоставлена Reuters.
На встрече с казахстанским лидером, Макрон выразил признательность Казахстану за решение не поддерживать россию в войне в Украины. Он также уточнил, что обе страны подписали декларацию о намерениях, связанных с партнерством в сфере редкоземельных и редких металлов.
Макрон выразил уважение к суверенной позиции Казахстана и его стремлению развивать разнообразные и сбалансированные отношения с различными странами, а также отказу от подчинения какой-либо внешней власти.
Президент Токаев назвал этот визит историческим. Также отмечается, что Казахстан и Узбекистан, куда Макрон направится далее, отказались признать аннексию россией украинских территорий и обязались соблюдать санкции, наложенные Западом в отношении россии. Казахстан и Узбекистан считают как россию, так и западные страны своими стратегическими партнерами.
Эта информация была предоставлена Reuters.
На встрече с казахстанским лидером, Макрон выразил признательность Казахстану за решение не поддерживать россию в войне в Украины. Он также уточнил, что обе страны подписали декларацию о намерениях, связанных с партнерством в сфере редкоземельных и редких металлов.
Макрон выразил уважение к суверенной позиции Казахстана и его стремлению развивать разнообразные и сбалансированные отношения с различными странами, а также отказу от подчинения какой-либо внешней власти.
Президент Токаев назвал этот визит историческим. Также отмечается, что Казахстан и Узбекистан, куда Макрон направится далее, отказались признать аннексию россией украинских территорий и обязались соблюдать санкции, наложенные Западом в отношении россии. Казахстан и Узбекистан считают как россию, так и западные страны своими стратегическими партнерами.
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