Макрон требует принять хартию республиканских ценностей

Эммануэль Макрон во время встречи с представителями Совета мусульманского культа, с целью противостояния исламистскому терроризму, призвал принять хартию республиканских ценностей.
По словам французского лидера, в документе должны провозглашаться республиканские ценности, а ислам должен быть обозначен как одна из религий, а не политическое движение. Кроме того, будет запрещено иностранное вмешательство в деятельность французских мусульманских общин.
В свою очередь Совет мусульманского культа должен создать государственный совет имамов — специальный орган, который будет сертифицировать имамов во Франции. У него будет право отзывать служителей культа в случае их несоответствия хартии. В Совет входят девять мусульманских федераций Франции. У трёх из них, по данным Елисейского дворца, отсутствует республиканское видение.
На встрече Макрон также объявил о новом законопроекте по борьбе с исламизмом для предотвращения радикализации мусульман. В числе прочих документ предусматривает ограничения на домашнее обучение для детей и наказание для тех, кто по религиозным соображениям угрожает другим людям. Ожидается, что кабинет министров Франции обсудит законопроект 9 декабря.
Напомним, осенью во Франции произошло несколько нападений, причастными к которым оказались радикально настроенные мусульмане. В середине сентября этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров жестоко убил учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Анзоров заявил, что "казнил" педагога за оскорбление пророка.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом" и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман.
В свою очередь Совет мусульманского культа должен создать государственный совет имамов — специальный орган, который будет сертифицировать имамов во Франции. У него будет право отзывать служителей культа в случае их несоответствия хартии. В Совет входят девять мусульманских федераций Франции. У трёх из них, по данным Елисейского дворца, отсутствует республиканское видение.
На встрече Макрон также объявил о новом законопроекте по борьбе с исламизмом для предотвращения радикализации мусульман. В числе прочих документ предусматривает ограничения на домашнее обучение для детей и наказание для тех, кто по религиозным соображениям угрожает другим людям. Ожидается, что кабинет министров Франции обсудит законопроект 9 декабря.
Напомним, осенью во Франции произошло несколько нападений, причастными к которым оказались радикально настроенные мусульмане. В середине сентября этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров жестоко убил учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Анзоров заявил, что "казнил" педагога за оскорбление пророка.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом" и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман.
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