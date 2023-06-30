Макрон созывает экстренное заседание правительства из-за протестов

10:29 30 июня Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает новое экстренное заседание правительства после трех ночей стычек между протестующими и полицией в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе и Лилле, из-за убийства полицейским подростка.

Об этом сообщает France 24.

По словам министра внутренних дел, в ночь на четверг во Франции было задействовано около 40 000 полицейских – почти в четыре раза больше, чем в среду. Произведено уже 667 арестов.

"Минувшей ночью наши полицейские, жандармы и пожарные снова мужественно противостояли редкому акту насилия. Согласно моим четким указаниям, они совершили 667 арестов", - написал министр внутренних дел в Твиттер.

Макрон прервет свою поездку в Брюссель, где он принимает участие в саммите Европейского Союза, чтобы в 13:00 по местному времени возглавить экстренное заседание правительства - второе через несколько дней в связи с насилием, сообщили на Елисейских полях.