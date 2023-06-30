Макрон созывает экстренное заседание правительства из-за протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает новое экстренное заседание правительства после трех ночей стычек между протестующими и полицией в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе и Лилле, из-за убийства полицейским подростка.
Об этом сообщает France 24.
По словам министра внутренних дел, в ночь на четверг во Франции было задействовано около 40 000 полицейских – почти в четыре раза больше, чем в среду. Произведено уже 667 арестов.
Макрон прервет свою поездку в Брюссель, где он принимает участие в саммите Европейского Союза, чтобы в 13:00 по местному времени возглавить экстренное заседание правительства - второе через несколько дней в связи с насилием, сообщили на Елисейских полях.
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