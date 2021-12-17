Макрон: РФ и Китай используют вакцины для усиления своего влияния

Политическая игра, которую сейчас ведут Россия и Китай в отношении ковид-вакцин, ставит всю Европу "на порог мировой войны нового типа".
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.
По словам Макрона, у Европы уже есть возможность производить собственные вакцины: европейские страны находятся "в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения".
В свою очередь, наличие разных вариантов позволит выработать стратегию борьбы с вирусом.
В свою очередь, наличие разных вариантов позволит выработать стратегию борьбы с вирусом.
Напомним, 22 марта в ЕС заявили, что им "абсолютно не нужна" COVID-вакцина Sputnik V – в России возмутились.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии