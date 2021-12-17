Макрон: РФ и Китай используют вакцины для усиления своего влияния

08:36 26 Март Киев, Украина

Политическая игра, которую сейчас ведут Россия и Китай в отношении ковид-вакцин, ставит всю Европу "на порог мировой войны нового типа".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.

"Мы стоим перед мировой войной нового типа, перед лицом атак, а также из-за стремления России и Китая повлиять на вакцины. Перед лицом этого мы должны быть независимыми", – подчеркнул он.

По словам Макрона, у Европы уже есть возможность производить собственные вакцины: европейские страны находятся "в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения".



В свою очередь, наличие разных вариантов позволит выработать стратегию борьбы с вирусом.

"Вирус будет продолжать существовать, распространяться, видоизменяться, а у нас будет ответ, который мы сможем предоставить. И сейчас мы развиваем эти возможности реагировать у нас, в Европе", – отметил глава Франции.

Напомним, 22 марта в ЕС заявили, что им "абсолютно не нужна" COVID-вакцина Sputnik V – в России возмутились.