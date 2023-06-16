Макрон призвал главу Ирана "немедленно прекратить" поставки БПЛА в рф

09:50 11 июня Киев, Украина

Как пишет Reuters со ссылкой на офис Макрона, президент Франции позвонил своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси и предупредил Иран о "серьезных последствиях" в сфере безопасности и в гуманитарной сфере из-за сотрудничества Тегерана и Москвы. В частности, он призвал Иран "немедленно прекратить" поставки БПЛА в рф.

"В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Иран немедленно прекратить поддержку, которую он оказывает россии в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Также глава Франции "выразил обеспокоенность" по поводу развития иранской ядерной программы.

Стоит отметить, что Москва и Тегеран все еще отрицают информацию о поставках иранских беспилотников в рф. При этом соответствующую передачу дронов уже неоднократно подтверждали в США.

Отметим, в Иране 18 декабря заявили, что не "будут спрашивать ни у кого разрешения" на расширение отношений с россией.

Войска рф применяют дроны-камикадзе для нанесения ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

Иран предоставляет россии материалы, необходимые для построения завода по производству дронов-камикадзе.

Ранее СМИ сообщили, что Иран передал россии сотни тысяч снарядов. Боеприпасы перевозятся кораблями через Каспийское море.

Также известно, что Иран массово поставляет россии беспилотники разных типов, преимущественно дроны-камикадзе для ударов по инфраструктуре Украины.