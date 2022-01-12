Макрон предостерегает от фейковых новостей перед выборами во Франции

09:26 12 Январь Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что люди, распространяющие фейковые новости в Интернете, должны быть привлечены к ответственности, так как прооблема фейков стала максимально актуальной в преддверии президентских выборов в стране в апреле.



В своем выступлении во вторник в Париже Макрон предупредил об угрозе демократии, вызванной дезинформацией в Интернете и фейковыми новостями.



Он предложил, чтобы новые законы позволили привлечь к ответственности во Франции интернет-платформы, влиятельных лиц и людей и журналистов за распространение ложной информации в сети.



«То же самое должно быть и для иностранных СМИ, которым разрешено распространять новости на территории Франции», — добавил он.



Макрон также отметил, что западные демократии в настоящее время недостаточно сильны, чтобы противостоять «атакам пропаганды, финансируемым иностранными авторитарными режимами».



«Мы также должны знать, как защитить себя от иностранного вмешательства», — сказал он.



Напомним, в 2017 году взлом и массовая утечка документов коснулись президентской предвыборной кампании Макрона всего за два дня до его победы.



Использование ботов вызвало вопросы о причастности групп, связанных с Россией. Москва отрицала свою причастность.



Речь Макрона прозвучала после того, как он получил заказанный им в октябре отчет о потенциальных последствиях фейковых новостей, включая прошлогодний бунт 6 января в Капитолии США.



В отчете, опубликованном во вторник, содержится ряд рекомендаций: от обучения детей задавать вопросы о том, что они видят в социальных сетях, до лучшей защиты выборов от иностранного вмешательства и наказания тех, кто нарушает общественный порядок, распространяя фальшивые новости.



Социолог Джеральд Броннер, глава комитета, ответственного за отчет, сказал, что любые шаги должны быть сбалансированы с необходимостью сохранения свободы выражения мнений.

«Поэтому наши рекомендации не предназначены для устранения каких-либо проблем, связанных с новостями», — сказал он. «Но (они предназначены) для ограничения распространения контента, наносящего ущерб демократической жизни, для сдерживания злонамеренного поведения, для наказания за незаконные действия».

Исследователь в области социальных наук Лоран Кордонье, член комитета, сказал, что «небольшое количество фальшивых, вводящих в заблуждение новостей может иметь серьезные последствия» и может радикализировать определенные группы.



«Это то, что мы видели, например, на событиях в Капитолии в Соединенных Штатах», — сказал он.