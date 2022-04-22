Макрон озвучил этапы и условия смягчения карантина во Франции

Франция готова пойти на смягчение локдауна в стране, правительство утвердило три постепенных этапа выхода из карантина. Однако, их осуществление будет напрямую зависеть от суточного прироста инфицированных коронавирусом.
Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил французский президент Эммануэль Макрон, пишет The Guardian.
Первый этап ослабления локдауна предусматривает восстановление работы ряда предприятий, в частности парикмахерских и магазинов одежды, которые должны будут придерживаться строгих правил дистанции и закрываться в 21:00.
Также с 1 декабря во Франции смогут открыться церкви и некоторые культурные центры. В помещении одновременно смогут находиться до 30 человек.
Кроме того, гражданам разрешат находиться на улице до трех часов в день на расстоянии до 20 километров от дома. Отметим, что до сих пор в стране можно было отойти от собственного жилья только на час и на расстояние до километра.
По словам Макрона, если суточное количество заражений во Франции упадет хотя бы до пяти тысяч, то уже 15 декабря в стране начнется второй этап смягчения локдауна, а гражданам позволят осуществлять праздничные поездки. Также заработают кинотеатры, театры и музеи, возобновят работу внеклассные занятия в помещении.
В то же время комендантский час с 21:00 до 07:00 продолжит действовать, за исключением 24 и 31 декабря, а все праздничные собрания пройдут с соблюдением социальной дистанции.
Ожидается, что третий этап ослабления карантина начнется 20 января, когда восстановить работу смогут бары, рестораны и клубы.
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