12:23 21 ноября Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что россия непублично финансирует некоторых французских лидеров мнений, распространяющих ложные нарративы и занимающихся продвижением дезинформации в африканских странах.





Как отмечает агентство, на саммите франкоязычных стран в Тунисе Макрона попросили ответить критикам, утверждающим, что Об этом он заявил в интервью TV5 Monde, пишет Reuters.Как отмечает агентство, на саммите франкоязычных стран в Тунисе Макрона попросили ответить критикам, утверждающим, что Франция использует исторические экономические и политические связи в своих бывших колониях для обслуживания собственных интересов.

"Это восприятие питается другими, это политический проект. Я не дурак, многим лидерам мнений, иногда выступающих в ваших программах, платят россияне. Мы их знаем. Ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред его языку, посеять сомнения, но прежде всего преследуя определенные интересы", - сказал Макрон.

Он также обвинил россию в хищническом поведении в Африке.

“Достаточно только посмотреть на то, что происходит в ЦАР или где-нибудь, чтобы увидеть воплощение там российского проекта, когда Францию отталкивают на обочину. Это "хищнический проект”, - подчеркнул французский президент.

Макрон добавил, что эти действия совершаются "при содействии российской военной хунты".



Франция, бывшая колониальная держава в большей части Западной и Центральной Африки, имеет давние военные связи по всей франкоязычной Африке, и французские войска были размещены в Мали в течение десятилетия в рамках контртеррористической операции.



Критики описывают операцию Франции как провал и обвиняют ее в дальнейшей дестабилизации региона. В последние годы она также боролась за влияние с россией, которая развернула частную военную группу Wagner Group в нескольких странах, в частности в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали, пишет Reuters.



Париж вынужден был вывести войска в Мали после того, как военные африканской страны пришли к власти в результате государственного переворота 2020 года на фоне разрыва отношений. Впоследствии военное руководство Мали пригласило длившуюся десятилетие ЧВК "Вагнера" помочь в борьбе против исламистских боевиков и разорвало отношения с Францией.



Тогда россия заявила, что "Вагнер" не представляет российское государство и не получает от него деньги. Но ЕС наложил санкции на группу "Вагнера", обвинив ее в проведении тайных операций от имени российского правительства.



В прошлом году в докладе ООН говорилось, что российские военные инструкторы и местные войска в Центральноафриканской Республике применяли чрезмерную силу, неизбирательные убийства, захваты школ и масштабные грабежи гражданских лиц.



Кремль назвал ложью то, что российские инструкторы участвовали в убийствах или ограблениях в богатой золотом и алмазами стране с населением 4,7 миллиона человек.