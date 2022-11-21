Макрон обвинил россию в распространении дезинформации во Франции и Африке

12:23 21 ноября Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что россия непублично финансирует некоторых французских лидеров мнений, распространяющих ложные нарративы и занимающихся продвижением дезинформации в африканских странах.
 
Об этом он заявил в интервью TV5 Monde, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, на саммите франкоязычных стран в Тунисе Макрона попросили ответить критикам, утверждающим, что Франция использует исторические экономические и политические связи в своих бывших колониях для обслуживания собственных интересов.
"Это восприятие питается другими, это политический проект. Я не дурак, многим лидерам мнений, иногда выступающих в ваших программах, платят россияне. Мы их знаем. Ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред его языку, посеять сомнения, но прежде всего преследуя определенные интересы", - сказал Макрон.
Он также обвинил россию в хищническом поведении в Африке.
“Достаточно только посмотреть на то, что происходит в ЦАР или где-нибудь, чтобы увидеть воплощение там российского проекта, когда Францию отталкивают на обочину. Это "хищнический проект”, - подчеркнул французский президент.
Макрон добавил, что эти действия совершаются "при содействии российской военной хунты".

Франция, бывшая колониальная держава в большей части Западной и Центральной Африки, имеет давние военные связи по всей франкоязычной Африке, и французские войска были размещены в Мали в течение десятилетия в рамках контртеррористической операции.

Критики описывают операцию Франции как провал и обвиняют ее в дальнейшей дестабилизации региона. В последние годы она также боролась за влияние с россией, которая развернула частную военную группу Wagner Group в нескольких странах, в частности в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали, пишет Reuters.

Париж вынужден был вывести войска в Мали после того, как военные африканской страны пришли к власти в результате государственного переворота 2020 года на фоне разрыва отношений. Впоследствии военное руководство Мали пригласило длившуюся десятилетие ЧВК "Вагнера" помочь в борьбе против исламистских боевиков и разорвало отношения с Францией.

Тогда россия заявила, что "Вагнер" не представляет российское государство и не получает от него деньги. Но ЕС наложил санкции на группу "Вагнера", обвинив ее в проведении тайных операций от имени российского правительства.

В прошлом году в докладе ООН говорилось, что российские военные инструкторы и местные войска в Центральноафриканской Республике применяли чрезмерную силу, неизбирательные убийства, захваты школ и масштабные грабежи гражданских лиц.

Кремль назвал ложью то, что российские инструкторы участвовали в убийствах или ограблениях в богатой золотом и алмазами стране с населением 4,7 миллиона человек.