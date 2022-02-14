Макрон - не кандидат, но уже агитирует за переизбрание

Президент Франции Эммануэль Макрон пока официально не заявил, что является кандидатом на президентских выборах в апреле.
Критики говорят, что он несправедливо использует свою президентскую трибуну, финансируемую налогоплательщиками, для кампании за второй срок.
Намерения Макрона не являются загадкой. В прошлом месяце он сказал, что у него есть «желание» баллотироваться на второй срок, но он хотел дождаться улучшения ситуации с COVID-19, прежде чем принимать решение. Крайний срок для официального объявления кандидатуры – 4 марта.
Крайне правый кандидат в президенты Эрик Земмур обвинил Макрона в попытке использовать аргумент пандемии.
«Использует ли Эммануэль Макрон кризис в области здравоохранения, чтобы начать свою кампанию? Ответ — да», — заявила другой крайне правый кандидат Марин Ле Пен. Как и США и большинство европейских стран, Франция недавно начала ослаблять большинство вирусных ограничений, поскольку распространение вируса замедляется.
Макрон также объяснил, что хочет сначала сосредоточиться на украинско-российском кризисе. Во время полета между Москвой и Киевом на прошлой неделе он сказал журналистам, что "подумает" о выдвижении своей кандидатуры позже. «Все приходит в свое время», — сказал он.
Тем не менее, его недавние поездки по французским регионам все больше напоминают предвыборные мероприятия.
Во Франции действуют строгие правила финансирования президентской кампании. Сумма денег, которую кандидат в президенты может потратить на первый тур, составляет 16,8 млн евро (19,1 млн долларов), плюс дополнительные 5,6 млн евро (6,4 млн долларов) для тех, кто имеет право на участие во втором туре. После выборов французское государство возмещает кандидатам, набравшим не менее 5% голосов, половину расходов на их предвыборную кампанию.
В 2012 году бывший президент-консерватор Николя Саркози объявил о своей заявке на второй срок, которую он проиграл социалисту Франсуа Олланду, чуть более чем за два месяца до выборов. Позднее Национальная комиссия по финансированию выборов постановила, что некоторые расходы, которые он понес за несколько месяцев до этого для организации митинга на юге Франции, должны быть включены в подсчеты кампании, хотя в то время он еще не официально оформил свою кандидатуру.
В прошлом году Саркози был приговорен к году домашнего ареста за незаконное финансирование предвыборной кампании. Он обжаловал это решение.
Партия Макрона уже запустила так называемую «кампанию президентского большинства», которая распространяется по всей стране с помощью плакатов и листовок, продвигающих веб-сайт под названием «С тобой». На веб-сайте не упоминается имя Макрона, но говорится, что интернет-пользователи могут подписаться на информационный бюллетень, чтобы следить за «новостями кампании».
Конституционный совет недавно объявил, что Макрон первым получил 500 подписей от выборных должностных лиц, которые требуются в соответствии с французским законодательством, чтобы разрешить кому-либо баллотироваться на президентских выборах. Правило предназначено для ограничения числа кандидатов.
С 1 января французские теле- и радиовещательные компании по закону также обязаны обеспечивать «справедливое» освещение всех кандидатов и потенциальных кандидатов на основе их предполагаемого веса в предвыборной кампании. Правило распространяется на самого Макрона, но его реализация сложна, потому что все комментарии, считающиеся частью политических дебатов, должны учитываться, а те, которые приписываются роли президента, - нет.
Соперники также заявили, что Макрон, являющийся проевропейцем, использует шестимесячное председательство Франции в Европейском Союзе в качестве трамплина для переизбрания.
Критики говорят, что он несправедливо использует свою президентскую трибуну, финансируемую налогоплательщиками, для кампании за второй срок.
Намерения Макрона не являются загадкой. В прошлом месяце он сказал, что у него есть «желание» баллотироваться на второй срок, но он хотел дождаться улучшения ситуации с COVID-19, прежде чем принимать решение. Крайний срок для официального объявления кандидатуры – 4 марта.
Крайне правый кандидат в президенты Эрик Земмур обвинил Макрона в попытке использовать аргумент пандемии.
«Использует ли Эммануэль Макрон кризис в области здравоохранения, чтобы начать свою кампанию? Ответ — да», — заявила другой крайне правый кандидат Марин Ле Пен. Как и США и большинство европейских стран, Франция недавно начала ослаблять большинство вирусных ограничений, поскольку распространение вируса замедляется.
Макрон также объяснил, что хочет сначала сосредоточиться на украинско-российском кризисе. Во время полета между Москвой и Киевом на прошлой неделе он сказал журналистам, что "подумает" о выдвижении своей кандидатуры позже. «Все приходит в свое время», — сказал он.
Тем не менее, его недавние поездки по французским регионам все больше напоминают предвыборные мероприятия.
Во Франции действуют строгие правила финансирования президентской кампании. Сумма денег, которую кандидат в президенты может потратить на первый тур, составляет 16,8 млн евро (19,1 млн долларов), плюс дополнительные 5,6 млн евро (6,4 млн долларов) для тех, кто имеет право на участие во втором туре. После выборов французское государство возмещает кандидатам, набравшим не менее 5% голосов, половину расходов на их предвыборную кампанию.
В 2012 году бывший президент-консерватор Николя Саркози объявил о своей заявке на второй срок, которую он проиграл социалисту Франсуа Олланду, чуть более чем за два месяца до выборов. Позднее Национальная комиссия по финансированию выборов постановила, что некоторые расходы, которые он понес за несколько месяцев до этого для организации митинга на юге Франции, должны быть включены в подсчеты кампании, хотя в то время он еще не официально оформил свою кандидатуру.
В прошлом году Саркози был приговорен к году домашнего ареста за незаконное финансирование предвыборной кампании. Он обжаловал это решение.
Партия Макрона уже запустила так называемую «кампанию президентского большинства», которая распространяется по всей стране с помощью плакатов и листовок, продвигающих веб-сайт под названием «С тобой». На веб-сайте не упоминается имя Макрона, но говорится, что интернет-пользователи могут подписаться на информационный бюллетень, чтобы следить за «новостями кампании».
Конституционный совет недавно объявил, что Макрон первым получил 500 подписей от выборных должностных лиц, которые требуются в соответствии с французским законодательством, чтобы разрешить кому-либо баллотироваться на президентских выборах. Правило предназначено для ограничения числа кандидатов.
С 1 января французские теле- и радиовещательные компании по закону также обязаны обеспечивать «справедливое» освещение всех кандидатов и потенциальных кандидатов на основе их предполагаемого веса в предвыборной кампании. Правило распространяется на самого Макрона, но его реализация сложна, потому что все комментарии, считающиеся частью политических дебатов, должны учитываться, а те, которые приписываются роли президента, - нет.
Соперники также заявили, что Макрон, являющийся проевропейцем, использует шестимесячное председательство Франции в Европейском Союзе в качестве трамплина для переизбрания.
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