Макрон настаивает на продолжении диалога с путиным

11:37 05 декабря Киев, Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за привлечение президента рф владимира путина к ответственности за военные преступления и не видит военного варианта завершения войны в Украине, в то же время глава Франции настаивает на продолжении диалога с российским лидером.

Об этом он сказал в интервью CBS News.



Он отметил, что россия совершила большую ошибку напав на Украину.

"Во-первых, не уважать международное право и нарушить все принципы, которые они подписали, убийственно для их авторитета. И второе, потому что, вероятно, они допустили многие ошибки в оценке своих возможностей и возможностей Украины", – сказал президент Франции.

Он добавил, что с сентября россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы погрузить украинцев в холод и отчаяние. Макрон назвал атаки на гражданскую инфраструктуру военным преступлением.



На вопрос, должен ли путин быть привлечен к ответственности за военные преступления, Макрон ответил утвердительно.

"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ — да", — сказал он.

В то же время Макрон подчеркнул, что выступает за прямой контакт с путиным.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие - сохранить этот прямой канал. Изоляция - самая худшая вещь, особенно для такого лидера", - сказал Макрон.

Президент Франции считает, что Запад должен продолжать поддержку Украины.

"Понятно, что россия, и особенно путин, решили использовать в качестве оружия по крайней мере энергию и продовольствие, создав дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка — усталость от войны и усталость от санкций", — сказал он.

Макрон отметил, что не видит военного варианта завершения войны в Украине и выступает за переговоры.