Макрон настаивает на продолжении диалога с путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон
выступает за привлечение президента рф владимира путина
к ответственности за военные преступления и не видит военного варианта завершения войны в Украине, в то же время глава Франции настаивает на продолжении диалога с российским лидером.
Об этом он сказал в интервью CBS News.
Он отметил, что россия совершила большую ошибку напав на Украину.
"Во-первых, не уважать международное право и нарушить все принципы, которые они подписали, убийственно для их авторитета. И второе, потому что, вероятно, они допустили многие ошибки в оценке своих возможностей и возможностей Украины", – сказал президент Франции.
Он добавил, что с сентября россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы погрузить украинцев в холод и отчаяние. Макрон назвал атаки на гражданскую инфраструктуру военным преступлением.
На вопрос, должен ли путин быть привлечен к ответственности за военные преступления, Макрон ответил утвердительно.
"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ — да", — сказал он.
В то же время Макрон подчеркнул, что выступает за прямой контакт с путиным.
"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие - сохранить этот прямой канал. Изоляция - самая худшая вещь, особенно для такого лидера", - сказал Макрон.
Президент Франции считает, что Запад должен продолжать поддержку Украины.
"Понятно, что россия, и особенно путин, решили использовать в качестве оружия по крайней мере энергию и продовольствие, создав дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка — усталость от войны и усталость от санкций", — сказал он.
Макрон отметил, что не видит военного варианта завершения войны в Украине и выступает за переговоры.
"Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение - переговоры", - сказал он.
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