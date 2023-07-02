Макрон из-за протестов в стране отменил государственный визит в Германию

08:13 02 июля Киев, Украина

Вот уже пять дней во Франции бушуют протесты. Неспокойная ситуация в стране вынудила президента Эммануэля Макрона отменить важный государственный визит в Германию, который был запланирован на 2-4 июля. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что вчера Макрон позвонил по телефону президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и сообщил об отмене визита.

"Учитывая внутреннюю ситуацию, президент республики сообщил, что хотел бы иметь возможность остаться во Франции в течение следующих нескольких дней. Поэтому оба президента договорились перенести визит в Германию на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Во Франции пятый день продолжаются протесты, начавшиеся из-за убийства полицейскими 17-летнего юноши алжирского происхождения. Тот нарушил правила дорожного движения, после чего один из стражей порядка выстрелил в него. Полицейские утверждали, что водитель пытался их сбить, однако записи видеокамер показывают, что это не так.

Поэтому страной покатилась волна протестов. Задержано более 2500 человек, около 200 полицейских получили травмы в столкновениях.