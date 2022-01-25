Майя Санду привилась от коронавируса

14:50 07 Май Киев, Украина

Глава Молдовы получила первую прививку от COVID-19 и призвала граждан страны вакцинироваться, для сохранения своего здоровья и здоровья близких людей.

Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook, 7 мая.

"Сегодня получила свою первую дозу вакцины против COVID-19 британско-шведского производителя AstraZeneca . Я рада, что у меня есть такая возможность, потому что именно так я берегу свое здоровье и тех, с кем общаюсь - родных, друзей, коллег", - написала в соцсети Санду.

Она также поблагодарила медиков за их усилия в борьбе с коронавирусом и призвала граждан республики последовать ее примеру.