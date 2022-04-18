Майя Санду: мы обязаны вернуть Приднестровье и вывести российские войска с Молдовы

20:59 20 ноября Киев, Украина

Новоиспеченный президент Молдовы Майя Санду уверена, что у нее и ее команды получится мирным путем вернуть Приднестровье, вывести российские войска и навсегда закрыть тему федерализации Молдовы.



"Я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагали Додон с его партией. Потому что они хоть и не делали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили и будем говорить об этом и в дальнейшем", – сказала Санду.



Она выступает за мирное решение вопроса, связанного с Приднестровьем.



"Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к появлению этого. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом. Я понимаю, что это очень непростая задача, но простого решения здесь нет. Приднестровье – это регион, который откололся, куда представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть. И да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе и через поставки газа бесплатно, и многими другими способами", – отметила Санду.