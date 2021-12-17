Магдалена Андерссон снова стала премьером Швеции

Депутаты парламента Швеции снова поддержали кандидатуру лидера социал-демократов Магдалены Андерссон на должность премьер-министра.
Об этом сообщает Local.
Андерссон поддержал 101 депутат, 75 воздержались, а против проголосовали 173 депутата. По шведскому законодательству нужно было, чтобы против нее не проголосовало большинство депутатов.
Об этом сообщает Local.
Андерссон поддержал 101 депутат, 75 воздержались, а против проголосовали 173 депутата. По шведскому законодательству нужно было, чтобы против нее не проголосовало большинство депутатов.
На прошлой неделе Андерссон уже выбирали премьером, однако вскоре после голосования ей пришлось подать в отставку. Политики прогнозировали, что кандидатуру Андерссон поддержат во второй раз. Шведское правительство до этого ни разу не возглавляла женщину.
Сложившуюся на прошлой неделе ситуацию журналисты называют беспрецедентной парламентской турбулентностью для политически стабильной Швеции.
Андерссон возглавит однопартийное правительство социал-демократов, а не коалиционное правительство зеленых-социал-демократов, которое было у власти с 2014 года. Это будет первое полностью социал-демократическое правительство Швеции за 15 лет, а в последний раз такое случалось в 2006 году. Тогда же Андерссон работала государственным секретарем министерства финансов при тогдашнем премьер-министре Йоране Персоне .
Напомним, что в этом году по результатам выборов в Исландии женщины сначала получили большинство в парламенте, но после пересчета заняли всего 30 мест, что равняется 47,6%.
Сложившуюся на прошлой неделе ситуацию журналисты называют беспрецедентной парламентской турбулентностью для политически стабильной Швеции.
Андерссон возглавит однопартийное правительство социал-демократов, а не коалиционное правительство зеленых-социал-демократов, которое было у власти с 2014 года. Это будет первое полностью социал-демократическое правительство Швеции за 15 лет, а в последний раз такое случалось в 2006 году. Тогда же Андерссон работала государственным секретарем министерства финансов при тогдашнем премьер-министре Йоране Персоне .
Напомним, что в этом году по результатам выборов в Исландии женщины сначала получили большинство в парламенте, но после пересчета заняли всего 30 мест, что равняется 47,6%.
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