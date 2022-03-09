МАГАТЭ: ситуация на Чернобыльской АЭС ухудшилась

08:17 09 Март Киев, Украина

Связь с системой мониторинга безопасности на Чернобыльской АЭС, которая удаленно передает данные, была потеряна, сообщает МАГАТЭ.

По информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже на протяжении 12 дней более 100 сотрудников Чернобыльской АЭС не могут покинуть электростанцию, захваченную российскими войсками в первый же день вторжения.



В письменном заявлении агентства говорится о том, что ситуация на Чернобыльской АЭС ухудшается.



В сообщении приводится цитата из слов главы агентства Рафаэля Гросси: "Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской атомной электростанции, и потенциальными рисками для ядерной безопасности, которые это влечет за собой".

"Около 210 техников и местных сотрудников службы безопасности дежурили на атомной электростанции непрерывно в течение почти двух недель, поскольку под российским контролем не производилась смена персонала", - говорится в заявлении.

По сообщению украинского регулятора, они получают воду, еду и медикаменты в ограниченном объеме, и их положение ухудшается. Кроме того, МАГАТЭ больше не имеет связи со своим мониторинговым оборудованием, которое гарантирует, что все ядерные материалы находятся на своем месте.

«Связь с системой мониторинга безопасности на Чернобыльской АЭС, которая удаленно передает данные, была потеряна», - следует из публикации.

Он обратил внимание на то, что камеры безопасности на территории АЭС не функционируют, часть из них пропала. Агентство начало расследование по этому вопросу.



Глава агентства призвал международное сообщество немедленно вмешаться и оказать содействие в решении этой глобальной проблемы.



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что он связался и с украинской, и с российской сторонами, пытаясь обеспечить безопасность как на Чернобыльской АЭС, так и на действующих украинских атомных электростанциях, где, по мнению экспертов, открытый конфликт может иметь значительно более серьезные последствия.