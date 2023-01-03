Мадрид избавился от всех дизельных автобусов и планирует покупать водородные

В декабре 2022-го в столице Испании Мадриде сняли с маршрутов последние 12 дизельных автобусов, теперь город пользуется только транспортом на сжиженном газе и электробусами, которые считаются более экологичными, сообщили в муниципалитете города.
В 2023 году Мадрид планирует закупить первые десять водородных автобусов и еще 150 электробусов. За два года доля электрических автобусов в муниципальном парке должна достигнуть 25%. С 2021 по 2025 год город выделил на закупку нового транспорта 543 миллиона евро.
В настоящее время 1915 автобусов в Мадриде работают на сжиженном газе, еще 180 – на электричестве. До 1994 года весь автопарк города составляли дизельные автобусы, последний раз их покупали в 2012 году.
В ЕС у общественного транспорта статус «экологически чистого», если выбросы CO2 от него не превышают 50 граммов на километр. Под это определение попадают автобусы на сжиженном газе. В то же время после 2025 года «чистыми» можно считать только транспортные средства с нулевыми выбросами.
В Украине весь общественный транспорт планировали сделать полностью электрическим до 2030 года.
В 2023 году Мадрид планирует закупить первые десять водородных автобусов и еще 150 электробусов. За два года доля электрических автобусов в муниципальном парке должна достигнуть 25%. С 2021 по 2025 год город выделил на закупку нового транспорта 543 миллиона евро.
В настоящее время 1915 автобусов в Мадриде работают на сжиженном газе, еще 180 – на электричестве. До 1994 года весь автопарк города составляли дизельные автобусы, последний раз их покупали в 2012 году.
В ЕС у общественного транспорта статус «экологически чистого», если выбросы CO2 от него не превышают 50 граммов на километр. Под это определение попадают автобусы на сжиженном газе. В то же время после 2025 года «чистыми» можно считать только транспортные средства с нулевыми выбросами.
В Украине весь общественный транспорт планировали сделать полностью электрическим до 2030 года.
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