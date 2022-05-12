Мадонна поддержала Украину

11:46 12 мая Киев, Украина

Madonna выпустила NFT и  планирует получить средства для поддержки украинских детей. 

 
Проект Mother of Creation создавался в течение года. За его воплощение отвечал известный NFT художник beeple. Это три короткие видео будут проданы на аукционе, а все собранные средства отдадут трем благотворительным организациям из разных уголков мира.

Среди них украинский фонд "Голоса детей" – он занимается психологической поддержкой детей, пострадавших от военного вторжения РФ.
 
"Наша команда очень благодарна Мадонне за поддержку и признание нашей работы", – написал один из основателей фонда Азад Сафаров и поблагодарил за то, что певица привлекает внимание к травмам украинских детей и последствиям войны.
 
Певица не раз поддерживала Украину в своих соцсетях, публикациях на сайте и интервью.
 
"Я не могу вам рассказать, как много я плакала, думая о женщинах и детях в Украине, которые разделены друг от друга, которые оторваны от родителей, от братьев. Я не могу себе представить потерю ребенка или быть оторванным от них", – говорит Мадонна.