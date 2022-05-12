Мадонна поддержала Украину

Madonna выпустила NFT и планирует получить средства для поддержки украинских детей.
Проект Mother of Creation создавался в течение года. За его воплощение отвечал известный NFT художник beeple. Это три короткие видео будут проданы на аукционе, а все собранные средства отдадут трем благотворительным организациям из разных уголков мира.
Среди них украинский фонд "Голоса детей" – он занимается психологической поддержкой детей, пострадавших от военного вторжения РФ.
Среди них украинский фонд "Голоса детей" – он занимается психологической поддержкой детей, пострадавших от военного вторжения РФ.
Певица не раз поддерживала Украину в своих соцсетях, публикациях на сайте и интервью.
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