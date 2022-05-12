Мадонна поддержала Украину

11:46 12 мая Киев, Украина

Madonna выпустила NFT и планирует получить средства для поддержки украинских детей.

Проект Mother of Creation создавался в течение года. За его воплощение отвечал известный NFT художник beeple. Это три короткие видео будут проданы на аукционе, а все собранные средства отдадут трем благотворительным организациям из разных уголков мира.



Среди них украинский фонд "Голоса детей" – он занимается психологической поддержкой детей, пострадавших от военного вторжения РФ.

"Наша команда очень благодарна Мадонне за поддержку и признание нашей работы", – написал один из основателей фонда Азад Сафаров и поблагодарил за то, что певица привлекает внимание к травмам украинских детей и последствиям войны.

Певица не раз поддерживала Украину в своих соцсетях, публикациях на сайте и интервью.