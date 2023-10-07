Лживые заявления путина шокировали даже предателя Олега Царева

В россии ФСБ закончило так называемое «расследование» причин гибели Евгения Пригожина. Опубликованные выводы шокировали всех своей нелепостью и откровенным обманом.
Коллаборант Олег Царев после заявления российского президента путина по поводу смерти владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина высказался об этом на своей странице в Telegram.
По мнению журналиста Дениса Казанского, у коллаборанта Олега Царева «пригорело» от издевательства путина, который рассказал, что Пригожин взорвал сам себя.
Журналист добавил, что пропагандисты не способны спросить путина за убийство своих кумиров, поэтому тот в любой момент может любого из них «распылить на атомы».
Напомним, российский диктатор Владимир путин заявил, что на самолет погибшего владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не было внешнего влияния. В частности, в телах пассажиров на борту самолета якобы обнаружили фрагменты ручных гранат. Об этом путин рассказал на дискуссионном клубе Валдай.
Путин добавил, что в офисе компании Пригожина в Петербурге ФСБ нашла 10 млрд рублей наличными деньгами и пять килограммов кокаина. При этом, по его словам, председатель Следственного комитета россии Александр Бастрыкин заверил, что самолет Пригожина не испытал внешнее влияние и это уже «установленный факт», однако расследование будет продолжаться.
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