В россии ФСБ закончило так называемое «расследование» причин гибели Евгения Пригожина. Опубликованные выводы шокировали всех своей нелепостью и откровенным обманом.

Коллаборант Олег Царев после заявления российского президента путина по поводу смерти владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина высказался об этом на своей странице в Telegram.

«Не всем быть героями, но попробуйте хотя бы не стать мерзавцами. Сложно всегда говорить правду, но попытайтесь не говорить неправду. Сегодня был трудный день. Я помолчу», – отметил Царев.

По мнению журналиста Дениса Казанского, у коллаборанта Олега Царева «пригорело» от издевательства путина, который рассказал, что Пригожин взорвал сам себя.

«Но поскольку Царев – трус и боится прямо пойти против господина, все ограничилось как обычно немощным и беззубым ворчанием», – написал он.

Журналист добавил, что пропагандисты не способны спросить путина за убийство своих кумиров, поэтому тот в любой момент может любого из них «распылить на атомы».

«Все самые страшные и грозные интернет-людоеды, увидев жандарма и начальника, сразу же падают на колени и начинают автоматически целовать сапоги», – отметил Казанский.

Напомним, российский диктатор Владимир путин заявил, что на самолет погибшего владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не было внешнего влияния. В частности, в телах пассажиров на борту самолета якобы обнаружили фрагменты ручных гранат. Об этом путин рассказал на дискуссионном клубе Валдай.

Путин добавил, что в офисе компании Пригожина в Петербурге ФСБ нашла 10 млрд рублей наличными деньгами и пять килограммов кокаина. При этом, по его словам, председатель Следственного комитета россии Александр Бастрыкин заверил, что самолет Пригожина не испытал внешнее влияние и это уже «установленный факт», однако расследование будет продолжаться.