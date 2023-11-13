Люксембург за переговоры: Поддержка членства Украины в Евросоюзе

Однако он отметил, что на данный момент рано говорить о конкретной дате вступления.

"Это было действительно очень политическое решение прошлым летом (23 июня Европейский совет принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС - ред.). Мы также должны смотреть на эту процедуру политически. Украина заслуживает того, чтобы эта перспектива не была закрыта, а была открыта, при всех имеющихся проблемах", - подчеркнул Ассельборн, отвечая на вопрос о том, будет ли Люксембург поддерживать политическое решение о начале переговоров о членстве Украины на предстоящем саммите ЕС в декабре.