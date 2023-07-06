Лукашенко заявил, что ядерное оружие рф уже прибыло в беларусь

14:08 06 июля Киев, Украина

Российское тактическое ядерное оружие уже размещено на территории беларуси и находится "под надежной охраной".

Об этом 6 июля заявил глава беларуси александр лукашенко.
"Это такая тема ( ядерного оружия — ред. ), на которую рассуждать особо не прилично любому политику. Определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию беларуси. Находятся под надежной охраной", — отметил лукашенко.
Он добавил, что ядерное оружие в беларусь якобы доставили не по сухопутным маршрутам.
"По земле мы ядерные боеголовки не перемещали", - сказал белорусский диктатор.
По его словам, ядерное оружие не будет применено в ходе войны в Украине. лукашенко утверждает, что это возможно только при "агрессии со стороны НАТО".
 
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что вероятность того, что россия разместила свое тактическое ядерное оружие на территории беларуси, по состоянию на начало июля низкая.