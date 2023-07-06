Лукашенко заявил, что ядерное оружие рф уже прибыло в беларусь

14:08 06 июля Киев, Украина

Российское тактическое ядерное оружие уже размещено на территории беларуси и находится "под надежной охраной".



Об этом 6 июля заявил глава беларуси александр лукашенко.

"Это такая тема ( ядерного оружия — ред. ), на которую рассуждать особо не прилично любому политику. Определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию беларуси. Находятся под надежной охраной", — отметил лукашенко.

Он добавил, что ядерное оружие в беларусь якобы доставили не по сухопутным маршрутам.

"По земле мы ядерные боеголовки не перемещали", - сказал белорусский диктатор.

По его словам, ядерное оружие не будет применено в ходе войны в Украине. лукашенко утверждает, что это возможно только при "агрессии со стороны НАТО".