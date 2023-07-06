Лукашенко заявил, что ядерное оружие рф уже прибыло в беларусь

Российское тактическое ядерное оружие уже размещено на территории беларуси и находится "под надежной охраной".
Об этом 6 июля заявил глава беларуси александр лукашенко.
Об этом 6 июля заявил глава беларуси александр лукашенко.
Он добавил, что ядерное оружие в беларусь якобы доставили не по сухопутным маршрутам.
По его словам, ядерное оружие не будет применено в ходе войны в Украине. лукашенко утверждает, что это возможно только при "агрессии со стороны НАТО".
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что вероятность того, что россия разместила свое тактическое ядерное оружие на территории беларуси, по состоянию на начало июля низкая.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии