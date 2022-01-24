Лукашенко "засиделся", но уходить не собирается
20:03 08 Сентябрь Киев, Украина
В интервью журналистам РФ глава Беларуси признался, что засиделся у власти, но поскольку "четверть века обустраивал Беларусь"
просто так не уйдет.
"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь",
— процитировал корреспондент Лукашенко
.
От чего нужно защищать белорусов, Лукашенко не уточнил, но добавил, что уходить с поста не собирается.
"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", – заявил Лукашенко.
Он также отметил, что готов к проведению в Беларуси конституционной реформы, после которой не исключил проведения досрочных президентских выборов.
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