Лукашенко "засиделся", но уходить не собирается

20:03 08 Сентябрь Киев, Украина

В интервью журналистам РФ глава Беларуси признался, что засиделся у власти, но поскольку "четверть века обустраивал Беларусь" просто так не уйдет.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", — процитировал корреспондент Лукашенко

От чего нужно защищать белорусов, Лукашенко не уточнил, но добавил, что уходить с поста не собирается.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что готов к проведению в Беларуси конституционной реформы, после которой не исключил проведения досрочных президентских выборов.