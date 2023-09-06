Лукашенко запретил выдавать паспорта белорусам, проживающим за границей

08:34 06 сентября Киев, Украина





Об этом говорится в указе непризнанного рядом государств президента беларуси александра



Ранее белорусы, постоянно проживающие за пределами беларуси и состоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах. С 5 сентября получить паспорт или продлить его можно только в органах внутренних дел или в МИД, но исключительно на территории беларуси.



Тех, чьи документы о получении нового паспорта за рубежом уже находятся на рассмотрении, это не касается, порядок рассмотрения не меняется.



Консульства также не будут больше фиксировать соглашения с недвижимостью на территории беларуси и с личным автотранспортом граждан, живущих за границей.



В указе отмечается, что проживающий за границей житель беларуси может получить паспорт или продать машину без личного присутствия — по нотариальной доверенности. Но подчеркивается, что поручение должно быть оформлено сторонами на территории страны.



Указ вступит в силу после официальной публикации на Национальном правовом интернет-портале. Граждане беларуси, постоянно проживающие за границей, не смогут получить, обменять паспорт или продлить его срок в посольствах и консульствах за рубежом.Об этом говорится в указе непризнанного рядом государств президента беларуси александра лукашенко Ранее белорусы, постоянно проживающие за пределами беларуси и состоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах. С 5 сентября получить паспорт или продлить его можно только в органах внутренних дел или в МИД, но исключительно на территории беларуси.Тех, чьи документы о получении нового паспорта за рубежом уже находятся на рассмотрении, это не касается, порядок рассмотрения не меняется.Консульства также не будут больше фиксировать соглашения с недвижимостью на территории беларуси и с личным автотранспортом граждан, живущих за границей.В указе отмечается, что проживающий за границей житель беларуси может получить паспорт или продать машину без личного присутствия — по нотариальной доверенности. Но подчеркивается, что поручение должно быть оформлено сторонами на территории страны.Указ вступит в силу после официальной публикации на Национальном правовом интернет-портале.

Указ подписан на фоне намерений правительства Светланы Тихановской выдавать преследуемым белорусам паспорта от имени оппозиции в изгнании.