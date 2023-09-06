Лукашенко запретил выдавать паспорта белорусам, проживающим за границей

Граждане беларуси, постоянно проживающие за границей, не смогут получить, обменять паспорт или продлить его срок в посольствах и консульствах за рубежом.
Об этом говорится в указе непризнанного рядом государств президента беларуси александра лукашенко.
Ранее белорусы, постоянно проживающие за пределами беларуси и состоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах. С 5 сентября получить паспорт или продлить его можно только в органах внутренних дел или в МИД, но исключительно на территории беларуси.
Тех, чьи документы о получении нового паспорта за рубежом уже находятся на рассмотрении, это не касается, порядок рассмотрения не меняется.
Консульства также не будут больше фиксировать соглашения с недвижимостью на территории беларуси и с личным автотранспортом граждан, живущих за границей.
В указе отмечается, что проживающий за границей житель беларуси может получить паспорт или продать машину без личного присутствия — по нотариальной доверенности. Но подчеркивается, что поручение должно быть оформлено сторонами на территории страны.
Указ вступит в силу после официальной публикации на Национальном правовом интернет-портале.
Об этом говорится в указе непризнанного рядом государств президента беларуси александра лукашенко.
Ранее белорусы, постоянно проживающие за пределами беларуси и состоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах. С 5 сентября получить паспорт или продлить его можно только в органах внутренних дел или в МИД, но исключительно на территории беларуси.
Тех, чьи документы о получении нового паспорта за рубежом уже находятся на рассмотрении, это не касается, порядок рассмотрения не меняется.
Консульства также не будут больше фиксировать соглашения с недвижимостью на территории беларуси и с личным автотранспортом граждан, живущих за границей.
В указе отмечается, что проживающий за границей житель беларуси может получить паспорт или продать машину без личного присутствия — по нотариальной доверенности. Но подчеркивается, что поручение должно быть оформлено сторонами на территории страны.
Указ вступит в силу после официальной публикации на Национальном правовом интернет-портале.
Указ подписан на фоне намерений правительства Светланы Тихановской выдавать преследуемым белорусам паспорта от имени оппозиции в изгнании.
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