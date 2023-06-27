Лукашенко выступил перед журналистами и силовиками

11:55 27 июня Киев, Украина

Самопровозглашенный глава беларуси александр лукашенко утром 27 июня выступил перед журналистами и силовиками.

Как передает государственное белорусское агентство "Белта", во встрече приняло участие руководство военных и силовых структур, спецподразделений, а также руководители СМИ, политологи и журналисты.



В начале выступления лукашенко заявил, что "цветных революций в стране не бывает, если нет для них причин", он вспомнил об "угрозе с Запада, нависшей над отечеством от Бреста до Владивостока", и добавил, что ему "было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге россии".

"Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин. Не скрываю, больно было наблюдать за происходившими событиями на юге россии. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что родина одна", — заявил лукашенко.

лукашенко заявил, что, учитывая роль беларуси в разрешении этой ситуации, он должен сказать несколько слов о случившемся и объяснить позицию беларуси и принятые решения. Особенно, по его словам, "в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации".

"Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших родителей и дедов. Это значит только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И снова с Запада. Как видите, история повторяется. Говоря о силе, я в последнюю очередь думаю о технических возможностях. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем", - сказал лукашенко.

Он отметил, что армия беларуси после попытки мятежа в рф была приведена "в полную боевую готовность".

"Когда события в россии происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Никакая семья, ни жены, ни дети, ни родственники — никто. За пол дня все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность", — заявил лукашенко.

Как пишет российское РБК, лукашенко попросил не делать из него героя: "ни из меня, ни из путина, ни из пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, воевавших на фронте. Нет в этом деле героев."



Лукашенко также сказал, что "если рухнет россия, мы останемся под обломками, все погибнем".



После выступления лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.