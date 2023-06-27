Лукашенко выступил перед журналистами и силовиками

Самопровозглашенный глава беларуси александр лукашенко утром 27 июня выступил перед журналистами и силовиками.
Как передает государственное белорусское агентство "Белта", во встрече приняло участие руководство военных и силовых структур, спецподразделений, а также руководители СМИ, политологи и журналисты.
В начале выступления лукашенко заявил, что "цветных революций в стране не бывает, если нет для них причин", он вспомнил об "угрозе с Запада, нависшей над отечеством от Бреста до Владивостока", и добавил, что ему "было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге россии".
В начале выступления лукашенко заявил, что "цветных революций в стране не бывает, если нет для них причин", он вспомнил об "угрозе с Запада, нависшей над отечеством от Бреста до Владивостока", и добавил, что ему "было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге россии".
лукашенко заявил, что, учитывая роль беларуси в разрешении этой ситуации, он должен сказать несколько слов о случившемся и объяснить позицию беларуси и принятые решения. Особенно, по его словам, "в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации".
Он отметил, что армия беларуси после попытки мятежа в рф была приведена "в полную боевую готовность".
Как пишет российское РБК, лукашенко попросил не делать из него героя: "ни из меня, ни из путина, ни из пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, воевавших на фронте. Нет в этом деле героев."
Лукашенко также сказал, что "если рухнет россия, мы останемся под обломками, все погибнем".
После выступления лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.
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