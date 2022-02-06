Лукашенко "вынужденно" закрывает границу с Украиной

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада – с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом "остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну".

"Я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых продвинутых патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины — остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне," – сказал президент Беларуси с трибуны форума, который принимает "Минск-Арена".