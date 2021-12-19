Лукашенко выдворит из страны иностранных журналистов

Как информирует государственное агентство "БелТА", президент Беларуси призвал принимать в подобных случаях крайние меры.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - потребовал он.