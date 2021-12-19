Лукашенко выдворит из страны иностранных журналистов
15:35 23 Июль Киев, Украина
Глава Республики Беларусь возмущен деятельностью иностранных СМИ
и не потерпит их вмешательства в дела страны. Все иностранные журналисты, призывающие белорусских граждан к массовым беспорядкам, будут выдворены.
"Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь",
- заявил Лукашенко
.
Как информирует государственное агентство "БелТА", президент Беларуси призвал принимать в подобных случаях крайние меры.
"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - потребовал он.
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