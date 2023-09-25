Лукашенко ввел ограничения на использование беспилотников в беларуси

20:02 25 сентября Киев, Украина

Непризнанный рядом государств президент беларуси александр лукашенко запретил физическим лицам ввозить, хранить, продавать, эксплуатировать и производить гражданские беспилотники.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.



/>Указ №297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" направлен на обеспечение общественной безопасности и регламентирование порядка государственного учета гражданских беспилотников и авиамоделей, а также их использование.



Согласно документу, ввоз на территорию беларуси, хранение, обращение, эксплуатация и изготовление гражданских беспилотников разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям для их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных этим указом.



Для ввоза организациями и индивидуальными предпринимателями гражданских беспилотников необходимо получить соответствующее разрешение у Департамента авиации Минтранспорта и коммуникаций, организующего учет таких дронов, имеющихся у организаций и индивидуальных предпринимателей.



Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию беларуси, хранение, обращение, эксплуатацию и изготовление гражданских дронов.



В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физлицами указ вступает в силу после его официального опубликования, а в части хранения и обращения через шесть месяцев, в течение которых белорусы-физлица могут продать свои беспилотники организациям или индивидуальным предпринимателям или передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенной правительством.