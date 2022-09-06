Лукашенко вновь заговорил о лишении гражданства уехавших белорусов

16:15 06 сентября Киев, Украина





Совещание с участием президента александра Белорусов собрались лишать гражданства за переезд в другую страну, получивших ВНЖ в другом государстве или «карту поляка», которая выдается человеку с польскими корнями — ее получили уже 140 тысяч граждан беларуси.Совещание с участием президента александра лукашенко на тему изменения законодательства о гражданстве прошло во вторник, 6 сентября, сообщает президентская пресс-служба. В ходе собрания лукашенко предложил собравшимся чиновникам разобраться с вопросом лишения белорусского паспорта тех, кто выехал за границу и «действует во вред государству и народу, совершая преступления».

«Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?», — сказал президент.

По его мнению, также необходимо обсудить требования к белорусским гражданам, получившим «карту поляка» и другие документы, которые дают право на проживание в другом государстве.

«Нам надо разобраться: или они граждане беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная „ориентация“», — высказался он.

В ответ глава белорусского МВД Иван Кубраков предложил ограничивать права и свободы белорусов, имеющих второе гражданство, а при получении «карты поляка» или ВНЖ обязать человека информировать об этом власти.

«Такая информация может быть использована при приеме на государственную службу. Также в сфере уголовно-процессуального законодательства, социально-правовой сфере», — цитирует его слова БЕЛТА.

В беларуси уже действуют некоторые ограничения для уехавших за рубеж, в том числе по работе и учебе. Для них отменены льготы на коммунальные услуги, на время нахождения за границей государство не выплачивает женщинам пособие на ребенка, а пожилым людям — пенсии.