Лукашенко вновь заговорил о лишении гражданства уехавших белорусов

Белорусов собрались лишать гражданства за переезд в другую страну, получивших ВНЖ в другом государстве или «карту поляка», которая выдается человеку с польскими корнями — ее получили уже 140 тысяч граждан беларуси.
Совещание с участием президента александра лукашенко на тему изменения законодательства о гражданстве прошло во вторник, 6 сентября, сообщает президентская пресс-служба. В ходе собрания лукашенко предложил собравшимся чиновникам разобраться с вопросом лишения белорусского паспорта тех, кто выехал за границу и «действует во вред государству и народу, совершая преступления».
Совещание с участием президента александра лукашенко на тему изменения законодательства о гражданстве прошло во вторник, 6 сентября, сообщает президентская пресс-служба. В ходе собрания лукашенко предложил собравшимся чиновникам разобраться с вопросом лишения белорусского паспорта тех, кто выехал за границу и «действует во вред государству и народу, совершая преступления».
По его мнению, также необходимо обсудить требования к белорусским гражданам, получившим «карту поляка» и другие документы, которые дают право на проживание в другом государстве.
В ответ глава белорусского МВД Иван Кубраков предложил ограничивать права и свободы белорусов, имеющих второе гражданство, а при получении «карты поляка» или ВНЖ обязать человека информировать об этом власти.
В беларуси уже действуют некоторые ограничения для уехавших за рубеж, в том числе по работе и учебе. Для них отменены льготы на коммунальные услуги, на время нахождения за границей государство не выплачивает женщинам пособие на ребенка, а пожилым людям — пенсии.
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