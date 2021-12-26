Лукашенко: вместо выборов - новая Конституция

Александр Лукашенко заявил, что не уйдет в отставку и не согласится на повторные выборы, поскольку народ Беларуси уже сделал свой выбор.

В понедельник, 17 августа, он несколько раз прокомментировал требования оппозиции о новых президентских выборах. Рабочим Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), он заявил: «Я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас». Затем он объяснил, что сделать это сейчас невозможно: «Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому, потому что будет беда, я этого больше всего боюсь».

Действующая редакция Конституции Белоруссии принята в 1996 году, в соответствии с ней полномочия президента чрезвычайно широки. Новую редакцию надо будет принять на референдуме, сказал Лукашенко. «И я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — сказал он в заключение разговора с рабочими.

26 июня, еще до выборов, белорусский лидер рассказывал, что ему предлагали варианты изменений Основного закона, но он отверг их как «недостаточно решительные». Вообще изменить Основной закон, объяснил он, нужно для того, чтобы по-новому распределить полномочия между властями разных уровней, часть прав передать «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора». К теме конституционной реформы Лукашенко несколько раз возвращался весной, однако подробностей его идей так и не появилось.

Тихановская готова стать национальным лидером

Получившая, по данным ЦИК, второй результат на выборах и, сбежавшая в Литву, Светлана Тихановская в понедельник тоже сделала заявление — оно было размещено в соцсетях. Заметив, что у нее нет и не было иллюзий относительно политической карьеры, она сказала, что «готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера». До начала избирательной кампании находящаяся сейчас в Литве Тихановская не работала, воспитывала детей, а общественной деятельностью занимался ее муж, блогер Сергей Тихановский.

В субботу штаб Тихановской предложил создать совет для передачи власти, войти в который могут все желающие, представляющие разные категории общества. «Координационный совет — это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — уточнялось в сообщении штаба. Заявки подали более 200 человек.

Помимо этого несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения Беларуси.

Альтернативные предложения

Не все оппозиционные политики разделяют идею создания параллельных властных институтов.

«Я против любых органов, дублирующих функции государства. Нам не нужно двоевластие», — настаивает участник президентских выборов Андрей Дмитриев (1,2% голосов, согласно данным ЦИК). «Нужно оставаться в легальном поле, поэтому мы требуем созвать внеочередную сессию парламента. На этой сессии надо рассмотреть три требования, которые выдвигают все протестующие: новые выборы с новыми составами избирательных комиссий всех уровней и признание прошедших выборов недействительным; свобода всех политических заключенных и мир на наших улицах — никакого ОМОН с закрытыми лицами, никакого давления на людей, которые бастуют», — перечислил Дмитриев в разговоре с РБК. Политик подготовил обращение к депутатам нижней палаты с предложением провести внеочередное заседание и знает, что несколько депутатов разделяют эту идею.

«Никто не хочет майданов и революций, у нас здесь нет геополитического выбора, мы сохраним приверженность всем договоренностям, мы понимаем интересы безопасности России и будем следовать в их русле. Мы решаем только один внутренний вопрос — белорусский народ хочет сам выбирать себе власть и чувствовать себя в безопасности в собственной стране», — говорит Дмитриев.

С тем, что нужно оставаться в легальном поле, согласна и экс-депутат Анна Канопацкая, тоже участвовавшая в выборах (1,7% голосов). «Любые призывы к созданию какого-то правительства, к признанию иного президента противоречат действующему законодательству», — настаивает она. По ее мнению, единственный законный способ выйти из кризиса — проведение повторных выборов с новым председателем ЦИК. Основанием для непризнания выборов она называет не фальсификации, а то, что они были назначены нелегитимным составом палаты представителей, поэтому Конституционный суд должен признать нынешний состав палаты неконституционным, восстановить полномочия палаты шестого созыва, а та, в свою очередь, должна назначить новые выборы

Депутат палаты представителей от Компартии Андрей Сыранков заявил РБК, что о возможном созыве нижней палаты парламента ему ничего неизвестно. Происходящие протесты он считает «очередной попыткой сорвать политическую волю лидера и стопорнуть экономику Белоруссии, которую не смог остановить даже коронавирус». «Это сценарий, который однозначно отрабатывается по методичке Джина Шарпа, задача — свергнуть Лукашенко, а что дальше — никто не знает. Сейчас призывают к диалогу, но с кем вести диалог? У оппозиции нет единого объединенного лидера», — резюмирует он.

От чего зависит дальнейшее развитие событий

На данный момент сложно представить себе переговоры между Лукашенко и оппозицией о переходе власти, сказал РБК директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. По его мнению, власти республики не видят необходимости в подобных дискуссиях или серьезных уступках: раскол элит в республике минимальный, а Лукашенко чувствует себя в безопасности. Он свободно перемещается по стране, заручился поддержкой России, указал аналитик.

«Вопрос переговоров о передачи власти станет актуальным лишь в том случае, если накал протестов возрастет, а силовикам окажется сложнее контролировать ситуацию с безопасностью элит. Протест должен получить контроль хотя бы над минимальной территорией страны — это стало бы воплощением его способности устанавливать власть над частью страны», — считает Мошес. Он отметил, что контроль над территорией стал одним из компонентов успеха украинской оппозиции на Майдане.

Накал протестов сохраняется, оппозиция формирует координационный совет и уже представила первый список его членов, констатировал профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Алексей Макаркин. По его словам, Лукашенко все сложнее уходить от диалога с ней. «В то же время перечень участников совета — люди, с которыми Лукашенко будет очень непросто договориться. Это не бывшие чиновники его режима, а представители оппозиции и гражданского общества, не признающие легитимность действующего президента», — пояснил эксперт.

Поведение Лукашенко сложно предугадать, отмечает Макаркин. «Президент не доверяет ни оппозиции, ни Западу как посреднику в переговорах о транзите власти. С одной стороны, в понедельник он впервые начал говорить о своем уходе после принятия Конституции. С другой — он обижен на протестующих, особенно в рабочей среде, и утверждает, что не станет поддаваться давлению», — сказал эксперт. Процесс переговоров будет дополнительно осложнен тем, что сама оппозиция тоже не доверяет Лукашенко и вряд ли в состоянии дать ему гарантии безопасности, учитывая масштаб репрессий в отношении протестующих, добавил он.

В то же время возможен сценарий, при котором уход Лукашенко будет ускорен из-за раскола внутри элит под натиском протестов, уточнил эксперт. «Образ Лукашенко больше не выглядит сакральным, рядовые граждане потеряли страх перед властью. Если не начнется упорядоченный переговорный процесс, то многие из окружения президента республики начнут задумываться о своем будущем и искать собственные стратегии спасения», — заключил Макаркин.

В целом есть три сценария, как может развиваться ситуация в Белоруссии, считает Аркадий Мошес. Во-первых, не исключено, что протесты будут нарастать, и силовые органы республики окажутся не в состоянии их сдержать. В таком случае произойдет скорый уход Лукашенко. Во-вторых, протест все еще может выдохнуться, и в таком случае Лукашенко удастся выиграть больше времени.

«В стратегическом плане нынешний режим в Минске все равно окажется обреченным, но сможет просуществовать еще несколько лет — до следующей масштабной волны недовольства», — пояснил эксперт. Наконец, в-третьих, в стране может произойти серьезная дестабилизация, в условиях которой сетевой протест будет сосуществовать с неконтролируемыми действиями полиции и вмешательством внешних сил. По словам Мошеса, вероятность первых двух сценариев равнозначна, третий сценарий — наименее вероятный, но исключать его полностью тоже не стоит.