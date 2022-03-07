Лукашенко учредил День народного единства

Александр Лукашенко установил в Беларуси новый праздник - День народного единства, отмечать его будут 17 сентября.
Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает Telegram-канал Пул Первого.
В этот день в 1939 году Западная Белоруссия была включена в состав СССР по итогам раздела Польши с Третьим рейхом, однако официально связь праздника с этим событием не подтверждается.
Отмечается, что День народного единства не станет выходным в республике. Формат его празднования пока не раскрывается.
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