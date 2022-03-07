Лукашенко учредил День народного единства

20:29 07 Июнь Киев, Украина



Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает Telegram-канал Пул Первого.



В этот день в 1939 году Западная Белоруссия была включена в состав СССР по итогам раздела Польши с Третьим рейхом, однако официально связь праздника с этим событием не подтверждается.

"Выбор даты подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что День народного единства не станет выходным в республике. Формат его празднования пока не раскрывается.