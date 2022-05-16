Лукашенко рассказал, как он видит процесс смены власти в Беларуси

16:59 13 августа Киев, Украина





Александр Лукашенко признает, что власть необходимо "омолодить", но считает над новым руководством Беларуси необходимым сохранить контроль и "где надо подсказывать".

Об этом он заявил в ходе визита в Тихиничи в пятницу, 13 августа.

"Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб ... Идет новое поколение, оно будет другое. Но мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе их к власти, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Вот в чем суть и моей работы сейчас. И мы начали с законодательством", - сказал он.

Лукашенко напомнил, что власти готовят изменения в Конституцию страны.

"Все кричали: "Дайте перемен!" Хорошо. Вы тоже хотите изменений - это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж изменения, то их надо делать по закону. А основной закон - это Конституция. Это не я придумал", - сказал он.

Лукашенко признал, что к власти должны прийти люди молодого поколения, но добавил, что "просто так бросить их мы не можем.