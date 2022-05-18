лукашенко расширил применение смертной казни в беларуси

По мнению юристов такие дела легко сфальсифицировать, а законы направлены для борьбы с политическими противниками

Аналогичного мнения придерживается и ответственный по правовым вопросам в НАУ юрист Михаил Кирилюк.

"Если вернуться к смыслам создания этих законов, то на сегодняшний день очевидно, что они не принимаются для борьбы с преступниками. Они принимаются для борьбы с политическими противниками. Если мы посмотрим последние уголовные дела по статье «Акт терроризма», то мы не найдем там реальных террористов, мы найдем там политических противников действующей власти. Тех, кого власть считает наиболее опасными. Если открыть список лиц от КГБ, причастных к террористической деятельности, то там есть Тихановская, Латушко и так далее. Для всех очевидно, что эти люди никого не взрывали, и никаких других массовых смертей, совершенных иным общеопасным способом на их совести нет. Ни одного доведенного до конца теракта власти не могут предъявить ни той же Тихановской, ни Латушко, ни другим участникам этого списка. Но сфальсифицировать не до конца доведенный террористический акт могут. Соответственно, о чем может говорить такая инициатива? Она не имеет никакого отношения к юриспруденции. Это запугивание людей", - сказал Кирилюк.