лукашенко расширил применение смертной казни в беларуси

10:50 18 мая Киев, Украина

Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь. Они вступают в силу с 29 мая этого года.

Поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь за:

✔️Совершение акта международного терроризма или акта терроризма.
✔️Покушение на совершение убийства государственного или общественного деятеля для устрашения населения и дестабилизации порядка.
✔️Покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации для провокации международных осложнений или войны.

Учитывая уровень паранойи у Александра Григорьевича, новость для белорусов не самая веселая.  
 
По мнению юристов такие дела легко сфальсифицировать, а законы направлены для борьбы с политическими противниками
"Это шокирующая новость, конечно. За покушение — смертная казнь? Но ведь во всем мире есть общее видение: за покушение нельзя применять смертную казнь, потому что это незаконченное преступление. И от него нет никакого вреда для общества. Поэтому нельзя убить человека за то, что он якобы пытался сделать — такие дела можно легко сфальсифицировать" — заключил юрист.
Аналогичного мнения придерживается и ответственный по правовым вопросам в НАУ юрист Михаил Кирилюк.
"Если вернуться к смыслам создания этих законов, то на сегодняшний день очевидно, что они не принимаются для борьбы с преступниками. Они принимаются для борьбы с политическими противниками.  Если мы посмотрим последние уголовные дела по статье «Акт терроризма», то мы не найдем там реальных террористов, мы найдем там политических противников действующей власти. Тех, кого власть считает наиболее опасными. Если открыть список лиц от КГБ, причастных к террористической деятельности, то там есть Тихановская, Латушко и так далее. Для всех очевидно, что эти люди никого не взрывали, и никаких других массовых смертей, совершенных иным общеопасным способом на их совести нет. Ни одного доведенного до конца теракта власти не могут предъявить ни той же Тихановской, ни Латушко, ни другим участникам этого списка. Но сфальсифицировать не до конца доведенный террористический акт могут. Соответственно, о чем может говорить такая инициатива? Она не имеет никакого отношения к юриспруденции. Это запугивание людей", - сказал Кирилюк.