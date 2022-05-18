лукашенко расширил применение смертной казни в беларуси

Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь. Они вступают в силу с 29 мая этого года.
Поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь за:
✔️Совершение акта международного терроризма или акта терроризма.
✔️Покушение на совершение убийства государственного или общественного деятеля для устрашения населения и дестабилизации порядка.
✔️Покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации для провокации международных осложнений или войны.
Учитывая уровень паранойи у Александра Григорьевича, новость для белорусов не самая веселая.
Поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь за:
✔️Совершение акта международного терроризма или акта терроризма.
✔️Покушение на совершение убийства государственного или общественного деятеля для устрашения населения и дестабилизации порядка.
✔️Покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации для провокации международных осложнений или войны.
Учитывая уровень паранойи у Александра Григорьевича, новость для белорусов не самая веселая.
По мнению юристов такие дела легко сфальсифицировать, а законы направлены для борьбы с политическими противниками
Аналогичного мнения придерживается и ответственный по правовым вопросам в НАУ юрист Михаил Кирилюк.
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