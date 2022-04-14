Лукашенко распорядился "зачистить" столицу

Александр Лукашенко распорядился очистить столицу от стихийных мемориалов, которые, по его мнению, превращают Минск в кладбище.
Так, Лукашенко поручил главе Мингорисполкома Натальи Кочановой как "уполномоченному президента" по городу столице республики, разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета.
Об этом сообщило государственное агентство "Белта".
Так, Лукашенко поручил главе Мингорисполкома Натальи Кочановой как "уполномоченному президента" по городу столице республики, разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета.
Об этом сообщило государственное агентство "Белта".
Напомним, в Минске несколько дней продолжаются акции на "Площади перемен", чтобы почтить умершего в больнице Романа Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы. На место гибели парня сносят цветы и свечи.
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