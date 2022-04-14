Лукашенко распорядился "зачистить" столицу

08:15 18 ноября Киев, Украина

Александр Лукашенко распорядился очистить столицу от стихийных мемориалов, которые, по его мнению, превращают Минск в кладбище. 
 
Так, Лукашенко поручил главе Мингорисполкома Натальи Кочановой как "уполномоченному президента" по городу столице республики, разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета.
 
Об этом сообщило государственное агентство "Белта".
"Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет. Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске", – сказал он.
Напомним, в Минске несколько дней продолжаются акции на "Площади перемен", чтобы почтить умершего в больнице Романа Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы. На место гибели парня сносят цветы и свечи.