Лукашенко просит денег для борьбы с пандемией

08:23 10 августа Киев, Украина

Вчера, во время восьмичасового "Большого разговора с президентом", который традиционно проходил в Минске, Александр Лукашенко заявил, что был бы рад кредиту России через Евразийский банк, так как Беларусь остро нуждается в материальной помощи для борьбы с пандемией.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".