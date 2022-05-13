Лукашенко просит денег для борьбы с пандемией

Вчера, во время восьмичасового "Большого разговора с президентом", который традиционно проходил в Минске, Александр Лукашенко заявил, что был бы рад кредиту России через Евразийский банк, так как Беларусь остро нуждается в материальной помощи для борьбы с пандемией.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Он отметил, что МВФ собирался выделить стране "под миллиард долларов, но наши беглые подняли вой: нельзя режиму давать деньги".
Лукашенко сказал, что был бы благодарен президенту РФ Владимиру Путину, если бы Россия через Евразийский банк выделила кредит Беларуси.
Беларусь в апреле 2020 года обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о предоставлении кредита в размере $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией. При этом Лукашенко заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ.
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