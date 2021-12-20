Лукашенко прибыл на границу Беларуси и Польши, чтобы лично просить пропустить людей

19:38 26 Ноябрь Киев, Украина

Собственной персоной Александр Лукашенко прибыл на границу Беларуси и Польши, где расположились и разбили лагеря тысячи мигрантов. Лидер Беларуси нанес визит на границу, расположенную в Гродненской области, ближе к пограничному переходу Брузги.

Мигранты и беженцы отреагировали на приезд президента Беларуси аплодисментами и улыбками. Он обратился к «обустроившимся» в центре перехода, отметив, что правительство страны не может начать войну, чтобы пропустить в Германию людей, куда их, по словам Лукашенко, пригласили:

«Мы хорошо знаем и понимаем вас, вы стремитесь попасть в Европу, вас туда пригласили. Мы не можем устроить войну, чтобы вы прошли в Германию».

Также Лукашенко заявил, что власти уже выделили на нужды мигрантов 12 миллионов долларов и продолжат обеспечивать их продуктами питания и теплой одеждой.

Более того, он обратился к правительству Польши с просьбой пропустить беженцев и мигрантов, так как в ходе разговора с Ангелой Меркель, по его словам, она дала согласие на размещение у себя в стране по меньшей мере 2000 мигрантов.