Лукашенко прибыл на границу Беларуси и Польши, чтобы лично просить пропустить людей

Собственной персоной Александр Лукашенко прибыл на границу Беларуси и Польши, где расположились и разбили лагеря тысячи мигрантов. Лидер Беларуси нанес визит на границу, расположенную в Гродненской области, ближе к пограничному переходу Брузги.
Мигранты и беженцы отреагировали на приезд президента Беларуси аплодисментами и улыбками. Он обратился к «обустроившимся» в центре перехода, отметив, что правительство страны не может начать войну, чтобы пропустить в Германию людей, куда их, по словам Лукашенко, пригласили:
«Мы хорошо знаем и понимаем вас, вы стремитесь попасть в Европу, вас туда пригласили. Мы не можем устроить войну, чтобы вы прошли в Германию».
Также Лукашенко заявил, что власти уже выделили на нужды мигрантов 12 миллионов долларов и продолжат обеспечивать их продуктами питания и теплой одеждой.
Более того, он обратился к правительству Польши с просьбой пропустить беженцев и мигрантов, так как в ходе разговора с Ангелой Меркель, по его словам, она дала согласие на размещение у себя в стране по меньшей мере 2000 мигрантов.
Мигранты и беженцы отреагировали на приезд президента Беларуси аплодисментами и улыбками. Он обратился к «обустроившимся» в центре перехода, отметив, что правительство страны не может начать войну, чтобы пропустить в Германию людей, куда их, по словам Лукашенко, пригласили:
«Мы хорошо знаем и понимаем вас, вы стремитесь попасть в Европу, вас туда пригласили. Мы не можем устроить войну, чтобы вы прошли в Германию».
Также Лукашенко заявил, что власти уже выделили на нужды мигрантов 12 миллионов долларов и продолжат обеспечивать их продуктами питания и теплой одеждой.
Более того, он обратился к правительству Польши с просьбой пропустить беженцев и мигрантов, так как в ходе разговора с Ангелой Меркель, по его словам, она дала согласие на размещение у себя в стране по меньшей мере 2000 мигрантов.
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