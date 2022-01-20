Лукашенко позаботился о передаче президентской власти на случай своей смерти

11:28 09 Май Киев, Украина

В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко стал часто упоминать возможные покушения на его жизнь и жизнь его сыновей. Возможно именно этот страх подтолкнул его к тому, чтобы подписать декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента.

"Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр", - говорится в сообщении.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

"Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал решивших засудить его в Германии "наследниками фашизма".

Напомним, в Генпрокуратуру немецкого города Карлсруэ обратились четыре адвоката с требованием возбудить дело против Лукашенко и сотрудников белорусских правоохранителей. Адвокаты представляют интересы 10 белорусов. Юристы заявили, что имеют 100 задокументированных случаев применения пыток силовиками в Беларуси.