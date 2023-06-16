Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, ее уже передали в россию

19:59 07 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Белсат. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко помиловал гражданку россии Софию Сапегу, подругу основателя беларуского оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича. Они были задержаны в мае 2021 после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.Об этом сообщает Белсат.

"Софию Сапегу помиловали в россии. Встречать ее приехал даже губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - говорится в сообщении

Как пишет издание, губернатор выразил надежду, что "дальнейшая жизнь девушки сложится хорошо".

"Губернатор сообщил, что Сапегу помиловал лукашенко", - отмечается в сообщении.

Девушка встретилась с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который лично попросил за осужденную.