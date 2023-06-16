Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, ее уже передали в россию

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко помиловал гражданку россии Софию Сапегу, подругу основателя беларуского оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича. Они были задержаны в мае 2021 после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.
Об этом сообщает Белсат.
Об этом сообщает Белсат.
Как пишет издание, губернатор выразил надежду, что "дальнейшая жизнь девушки сложится хорошо".
Девушка встретилась с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который лично попросил за осужденную.
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