Лукашенко получил в подарок от посла России карту с Беларусью в составе РФ

20:00 10 Сентябрь Киев, Украина

Достаточно интересный жест со стороны посла России в Беларуси. В честь прошедшего Дня Рождения Лукашенко, российская сторона презентовала ему карту, на которой Беларусь является частью России.

Посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев поздравил Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения, который был 30 августа, подарив ему карту Российской империи XIX века. На ней в состав России входят Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская губернии.



Как передает Белта, российский дипломат подарил Лукашеко факсимильное издание книги 1866 года.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", – сказал Мезенцев.

Обозначенные на карте губернии сейчас являются одноименными областями Беларуси.