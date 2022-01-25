Лукашенко получил в подарок от посла России карту с Беларусью в составе РФ

Достаточно интересный жест со стороны посла России в Беларуси. В честь прошедшего Дня Рождения Лукашенко, российская сторона презентовала ему карту, на которой Беларусь является частью России.
Посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев поздравил Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения, который был 30 августа, подарив ему карту Российской империи XIX века. На ней в состав России входят Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская губернии.
Как передает Белта, российский дипломат подарил Лукашеко факсимильное издание книги 1866 года.
Как передает Белта, российский дипломат подарил Лукашеко факсимильное издание книги 1866 года.
Обозначенные на карте губернии сейчас являются одноименными областями Беларуси.
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