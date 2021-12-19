Лукашенко отреагировал на фильм-расследование о его "роскошной жизни"

В подражание «старшему брату» Путину, Александр Лукашенко полностью отрицает факты, которые изложены в фильме Золотое дно, снятом командой оппозиционного Telegram-канала Nexta. Опубликованные в фильме факты о его "роскошной жизни" Лукашенко назвал ложью, хотя признался, что фильм не смотрел.
Лукашенко добавил, что ему дали "просто блоками анализ", после чего он "сделал вывод, что нового здесь ничего нет".
Также он добавил, что фильм Nexta это "калька с фильма о Путине", снятого командой Алексея Навального.
Он также пообещал журналистом показать свой дом, что, по его мнению, должно опровергнуть утверждения в фильме о его дворце.
Как известно, авторы фильма Золотое дно рассказали о роскошном образе жизни Лукашенко. Они раскрыли, по их словам, полный список резиденций Лукашенко, оценить стоимость его собственного авто- и авиапарка, коллекции наручных часов и золотых письменных ручек.
Ранее Лукашенко предостерег белорусов от "настоящей диктатуры", отметив, что "если бы в стране была настоящая диктатура", то он заставил бы всех передвигаться только на велосипедах.
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