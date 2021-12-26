Лукашенко отдаст власть, но только при одном условии

17:01 17 Август Киев, Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов сложить полномочия, при условии, что будет принята новая Конституция.



Об этом Лукашенко заявил во время выступления перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь – и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу", – сказал Лукашенко.

Он также призвал граждан не "губить" первого президента страны. По его словам, это погубит всю Беларусь.