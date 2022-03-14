Лукашенко обратился за помощью к Китаю
11:11 14 марта Киев, Украина
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко
14 марта вызвал к себе посла Китая Се Сяоюн, чтобы поговорить о «дополнительных путях сотрудничества с Китаем».
« В связи с событиями, которые складываются в нашем регионе, нам следует кратко обсудить ситуацию и наметить дополнительные пути сотрудничества с Китаем. Я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против России и Беларуси, Китай
нес какую-либо ответственность. В этой ситуации нам нужно найти и выстроить ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая отвечала бы интересам двух государств », – сказал Лукашенко.
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Виктор Вит Что, самозванец, начинает чесаться в одном месте?
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