Лукашенко "обосновал" необходимость диктаторского режима в беларуси

16:51 29 апреля Киев, Украина

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Чечерский район Беларуси обосновал необходимость диктаторского режима в республике наличием соли. Он пообщался с жителями района и решил рассказать им о минусах демократии.

«Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь . Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий Запад, богатый Запад — соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия... Ну слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура... Так зато порядок есть!» — заявил президент республики.

В 1995 году в интервью немецкой газете Handelsblatt Александр Лукашенко рассказал о положительных сторонах правления Адольфа Гитлера.

«В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. <…> Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. <…> Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного», — высказывался тогда Лукашенко.

Напомним, из-за действий Беларуси против собственных граждан, а также из-за ее причастности к военной агрессии России в Украине, Литва и Латвия призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, несмотря на введенный для них Минском безвизовый режим.