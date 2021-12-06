Лукашенко о суверенитете Беларуси

21:38 16 Июль Киев, Украина

Выступая перед военными, белорусский президент сравнил предвыборную ситуацию в стране со временами, когда развертывалась борьба за власть между Горбачевыи и Ельциным и особенно подчеркнул, что судьба страны будет определяться исключительно белорусами.

"Наша судьба в наших руках. И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь - в Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко, посещая в четверг 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня Беларусь является молодым суверенным и независимым государством. "Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота, - отметил глава государства. - Тогда [в период распада СССР] шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. Мы в той стране вроде бы и были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более на принятие решений, в те времена не могли".

Лукашенко подчеркнул, что сейчас, в предвыборный период, он просит людей "иметь это в виду", отметив, что свою судьбу белорусы должны решить сами.

Президентские выборы в Беларусь пройдут 9 августа. Во вторник Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты. Ранее Лукашенко заявлял, что в белорусскую избирательную кампанию идет вмешательство извне. По его словам, оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно, за ними "кукловоды стоят, в том числе из России и Польши".