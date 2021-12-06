Лукашенко о суверенитете Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что сегодня Беларусь является молодым суверенным и независимым государством. "Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота, - отметил глава государства. - Тогда [в период распада СССР] шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. Мы в той стране вроде бы и были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более на принятие решений, в те времена не могли".
Лукашенко подчеркнул, что сейчас, в предвыборный период, он просит людей "иметь это в виду", отметив, что свою судьбу белорусы должны решить сами.
Президентские выборы в Беларусь пройдут 9 августа. Во вторник Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты. Ранее Лукашенко заявлял, что в белорусскую избирательную кампанию идет вмешательство извне. По его словам, оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно, за ними "кукловоды стоят, в том числе из России и Польши".
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